 ‘Geri döneceğim’ – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    ‘Geri döneceğim’

    ‘Geri döneceğim’
    ile kiralık olarak forma giyen Gökhan Töre, Beyaz TV'ye konuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu "Şu an West Ham'ın futbolcusuyum. Sezon sonu 'a geri döneceğim. Bu süreçte Fenerbahçe'den hiç teklif almadım" dedi. Töre ameliyat sonrası iyi olduğunu da kaydetti.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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