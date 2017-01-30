‘Geri döneceğim’
West Ham United ile kiralık olarak forma giyen Gökhan Töre, Beyaz TV'ye konuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu "Şu an West Ham'ın futbolcusuyum. Sezon sonu Beşiktaş'a geri döneceğim. Bu süreçte Fenerbahçe'den hiç teklif almadım" dedi. Töre ameliyat sonrası iyi olduğunu da kaydetti.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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