 Ersan’ın hasreti – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ersan’ın hasreti

    Ersan’ın hasreti
    Kartal'da geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'in Hebei China Fortune'a transfer olan bu yıl kiralık olarak yuvasına geri dönmüştü. Tecrübeli stoperin bugünkü Atiker Konyaspor karşılaşmasının 18 kişilik kadrosuna alınacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu hem formasına yeniden kavuşmayı hem de yeni statta ilk mücadelesine çıkmayı bekleyecek.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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