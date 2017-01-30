Ersan’ın hasreti
Kartal'da geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'in Hebei China Fortune'a transfer olan Ersan Gülüm bu yıl kiralık olarak yuvasına geri dönmüştü. Tecrübeli stoperin bugünkü Atiker Konyaspor karşılaşmasının 18 kişilik kadrosuna alınacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu hem formasına yeniden kavuşmayı hem de yeni statta ilk mücadelesine çıkmayı bekleyecek.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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