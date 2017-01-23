 Beşiktaş maçında 2 penaltı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş maçında 2 penaltı

    Beşiktaş maçında 2 penaltı

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında hakem , tartışmalı bir penaltı kararına imza attı.

    Alanya'daki maçta 2 penaltı golü vardı. Siyah-beyazlılar 48'de Ricardo Quaresma'nın penaltı golüyle skoru 3-0'a getirirken, 54. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı.

    Siyah beyazlı kaleci , Alanyasporlu oyuncu ile karşı karşıya pozisyonda topa müdahale ederken penaltı noktasını gösterdi.

    Başta Fabri olmak üzere siyah beyazlı oyuncular karara büyük tepki gösterdi. Sabah Gazetesi yazarı bu pozisyonla ilgili, "Türk hakemlerinin bilinç altları çok kirli. Fabri'nin hareketine plaj futbolunda hayatında hiç hakemlik yapmamış bir teyze bile vermez" yorumunu yaptı.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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