Beşiktaş maçında 2 penaltı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında hakem Alper Ulusoy, tartışmalı bir penaltı kararına imza attı.
Alanya'daki maçta 2 penaltı golü vardı. Siyah-beyazlılar 48'de Ricardo Quaresma'nın penaltı golüyle skoru 3-0'a getirirken, 54. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı.
Siyah beyazlı kaleci Fabri, Alanyasporlu oyuncu ile karşı karşıya pozisyonda topa müdahale ederken Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.
Başta Fabri olmak üzere siyah beyazlı oyuncular karara büyük tepki gösterdi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili, "Türk hakemlerinin bilinç altları çok kirli. Fabri'nin hareketine plaj futbolunda hayatında hiç hakemlik yapmamış bir teyze bile vermez" yorumunu yaptı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:33
- Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj
Toplam 3
Yorum
Berkay Hll be Fernandao hll sana.Reis gelmeni isteriz :D Hayırlısıyla gelirsin :)
- Counter-Strike
Toplam 5
Yorum
görkem gggggggüüüüüüüüüzzzzzzzzzeeeeeeeeeellllllllll
- Gidiyor musun!
Toplam 10
Yorum
Bence Zaten Bonsveris Veremiyorlar Ücret okadar büyük Sikinti degil
Beşiktaş maçında 2 penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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