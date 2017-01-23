Beşiktaş maçında 2 penaltı

Alanya'daki maçta 2 penaltı golü vardı. Siyah-beyazlılar 48'de Ricardo Quaresma'nın penaltı golüyle skoru 3-0'a getirirken, 54. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı.



Siyah beyazlı kaleci Fabri, Alanyasporlu oyuncu ile karşı karşıya pozisyonda topa müdahale ederken Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

Başta Fabri olmak üzere siyah beyazlı oyuncular karara büyük tepki gösterdi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili, "Türk hakemlerinin bilinç altları çok kirli. Fabri'nin hareketine plaj futbolunda hayatında hiç hakemlik yapmamış bir teyze bile vermez" yorumunu yaptı.

