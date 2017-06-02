Haluk Yıldırım başarının geleceğinden emin

Haluk Yıldırım ve Kerem Tunçeri, yaptığı açıklamada, D Grubu ve eleme maçlarıyla finalleri 31 Ağustos-17 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlık sürecini ve milli takımı değerlendirdi.

Türkiye'nin daha önce de büyük organizasyonlara başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını ifade eden Yıldırım, "Yine başarılı bir organizasyon yapacağımıza inanıyoruz. Her türlü hazırlığımız tamamlanıyor. Grup maçlarını Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nda yapacağız, salonla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Finaller Sinan Erdem'de olacak. Sinan Erdem de son olarak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yaptı. Federasyondaki arkadaşlarımız, FIBA ile beraber ortak çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah sonunda başarılı olacağımız, herkesin gurur duyacağı bir milli takımı hep beraber oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Taraftarın önemine dikkati çeken Yıldırım, "Tabii ki seyircimiz bizim için artı bir atmosfer oluşturacaktır. Bunu 2001 ve 2010'da gördük, kırılma anlarında hep bize destek oldular. İnşallah aynı atmosferi oluşturacağız. Önemli bir organizasyon, tabii ki üzerimizde bir baskı var. Şimdiden Heyecanlıyız. Milli takımımızın ekibine, oyuncularımıza, kendimize güveniyoruz. İnşallah önemli bir başarı elde etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak çok büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Bu başarının mutlaka bize artı bir katkısı olacaktır. Geçen haftadan beri her yerde basketbol konuşuluyor. Temmuz ayından itibaren de inşallah her yerde milli takımın konuşulacağı bir ortamın olmasını istiyoruz." diye konuştu.

- Tunçeri: "Beklentiler çok fazla"

Kerem Tunçeri de 2001'de Avrupa Şampiyonası ve 2010'da Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde eden milli takıma güvendiklerini belirterek "Tabii ki beklentiler çok fazla. Bir jenerasyon geçişi yaşıyoruz. Türk oyuncular istediğimiz kadar dakika almıyor ama iyi bir teknik ekibimiz var. İyi bir yaz dönemi geçirip, en iyi şekilde hazırlanıp Avrupa Şampiyonası'na iyi bir 12 çıkarmak istiyoruz." dedi.

Tunçeri, turnuvada her maça ayrı ayrı önem verilmesi gerektiğine dikkati çekerek "Kesinlikle gruptan çıkacağız, hemen çeyrek finale çıkacağız, diye bir şey söylememek gerekiyor. İlk maçtan itibaren maç maç düşünmemiz doğru olur. Hepsi çok ciddi rakipler. Tabii ki ev sahibi avantajımız var ve bunu kullanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ni kazanmasının Türk basketbolu adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Tunçeri, "2001'de ve 2010'da biz de milli takımla başarı elde ettikten sonra bir dönem basketbol çok konuşuldu, şimdi de basketbol konuşuluyor. İnşallah da Avrupa Şampiyonası'na kadar bu şekilde devam eder ve hep beraber bir başarıya daha imza atarız." şeklinde konuştu.

- Süper Lig'deki play-off yarı final mücadelesi

Haluk Yıldırım ve Kerem Tunçeri, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisindeki mücadeleyi de değerlendirdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın serilerde 2-0 önde olduğunu anımsatan Yıldırım, "Ben bu serilerin 3-0 biteceğine inanmıyorum. Serilerin uzayacağına inanıyorum. Daçka ve Anadolu Efes mutlaka tepki göstereceklerdir, karakter koyacaklardır. Hep beraber seyredeceğiz. Beşiktaş bütçesi ile çok büyük iş yaptı. İkinci olması tesadüf değil. Buraya kadar büyük bir performans gösterdiler. Takım olarak iyi oynuyorlar. İkinciliği bekliyordum, final oynaması da sürpriz olmaz. "

Yıldırım, şampiyonluk adayıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ni kazandı. İyi durumdalar, iyi oynuyorlar, sakatlıkları yok, bir adım önde gözüküyorlar ama final serileri hiçbir zaman belli olmaz." yorumunda bulundu.

Tunçeri'nin yarı final mücadelesiyle ilgili görüşleri ise şöyle:

"Darüşşafaka Doğuş ve Anadolu Efes'in kolay kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Zor seriler olacaktır. Ufuk Sarıca ve ekibi çok büyük iş yaptı. Ligi ikinci bitirdiler ve şu an 2-0 öndeler, hiçbirimiz için sürpriz değil. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'e göre bütçeleri daha düşük, bu nedenle büyük iş yaptılar, diyoruz. Anadolu Efes'in de geri adım atacağını düşünmüyorum."