 Başakşehir etkileyici – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Başakşehir etkileyici

    Başakşehir etkileyici
    Kanarya'nın yıldız ismi Mathieu , Medipol Başakşehir karşısında gerçek güçlerini test edeceklerini söyledi. Fransız futbolcu, "Başakşehir gerçekten de etkileyici bir futbol oynuyor. Hızlı, seri ve fırsatçı oyuncuları var. Bizim için gücümüzü yeniden test edebilme adına bir fırsat maçı olacak. Taraftarımızı bu zevkli mücadeleye bizi tribünden desteklemeye davet ediyorum" dedi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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