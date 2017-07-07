Bornova Beşiktaş'tan forvet
Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Bornova Beckerspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Iva Perovanovic'i transfer etti.
Bornova Becker Spor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir, süper lig için oldukça yoğun tempoda hazırlandıklarını ve takımın yüzde 90'ını oluşturduklarını ifade ederek, iki numara için de güçlü isimlerle görüştüklerini, ilerleyen günlerde onu da açıklayacaklarını belirtti.
Güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyen Kebir, "hedefimize ulaştık ve süper lige yükseldik. Süper Ligdeki hedefimiz de Play Off'lara kalmak olacak. Bu amaç doğrultusunda oldukça titiz çalışmalar içindeyiz. Hedefimize uygun bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Alacağımız 2 numara ile takımı oluşturmuş olacağız. Umuyoruz ki Süper Ligde de başarımızı perçinleyerek İzmir'i gururla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:05
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Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
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Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
Bornova Beşiktaş'tan forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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