 Haydi Cesur Yürekler – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Haydi Cesur Yürekler

    Haydi Cesur Yürekler
    İspanya'da yapılan Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda büyün gün... Adını finale yazdıran A Milli Takım, kupa için Büyük Britanya ile kozlarını paylaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ay-yıldızlılar 2013 ve 2015 finallerinde Büyük Britanya ile karşılaşmış ve her iki karşılaşmadan da yenik ayrılmıştı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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