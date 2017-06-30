Haydi Cesur Yürekler

İspanya'da yapılan Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda büyün gün... Adını finale yazdıran A Milli Takım, kupa için Büyük Britanya ile kozlarını paylaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ay-yıldızlılar 2013 ve 2015 finallerinde Büyük Britanya ile karşılaşmış ve her iki karşılaşmadan da yenik ayrılmıştı.