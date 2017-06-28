 Banvit, Vidmar ile 2 yıl uzattı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Banvit, Vidmar ile 2 yıl uzattı

    Banvit, Vidmar ile 2 yıl uzattı

    Banvit, iki sezondur takımda forma giyen Sloven oyuncu Gasper Vidmar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Banvit, bu kapsamda takım kaptanı Gasper Vidmar ile yeniden anlaştı. Bandırma ekibi, Sloven yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu 2015-2016 sezonu başında Banvit'e transfer olmuştu. Başarılı basketbolcu, bu sezon Türkiye Ligi'nde 9.4 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla oynarken FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10.9 sayı ve 5.6 ribaund ortalamasıyla mücadele etti.
    Banvit'in tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası'nda büyük pay sahibi olan kaptan Gasper Vidmar bu sezon ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de takımı ile beraber final oynama başarısı gösterdi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Banvit, Vidmar ile 2 yıl uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.