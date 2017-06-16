 Şampiyonluk 1.5 milyon TL – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Şampiyonluk 1.5 milyon TL

    Şampiyonluk 1.5 milyon TL
    Potada F.Bahçe'nin Avrupa şampiyonluğu 'un kasasına da yansıdı. 'dan yapılan açıklamada, şampiyonluğun anısına bastırılan tişörtlerden 15 günde 35 bin adet satıldı. Yaşanan yoğun ilgiden dolayı Fenerium, şampiyonluk tişörtlerinden ikinci parti üretim için sipariş verdi. Bu satıştan F.Bahçe'nin kasasına 1.5 milyon lira girdi. Sezon başından bu yana ise toplam gelir de 6 milyon lirayı aştı.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
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