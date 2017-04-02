 Ömür boyu men – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Ömür boyu men

    Ömür boyu men

    Özbek, küfürcü saldırganlara taviz vermeyecek. , maçında antrenör ’a küfür eden taraftarlar için harekete geçti. Ataman’a destek veren karşıt gruba saldıran bir taraftar ömür boyu tribüne alınmayacak. Diğerlerinin ise kombine kartlarının iptal edilmesi bekleniyor.

    Yönetimi, THY Avrupa Ligi'ndeki maçında başantrenör Ergin Ataman'a küfür ederek salonu terk etmesine neden olan taraftarlar için düğmeye bastı. Abdi İpekçi'de önceki akşam oynanan maçta Ataman'a hakaret eden seyircilerin tespit edilerek, kombine kartlarının iptal edileceği bildirildi. Küfürcüleri protesto eden diğer seyircilere saldırırken görüntülenen bir taraftarın ise ömür boyu tribünlere alınmaması için girişim başlatıldı.

    3 BİN KOMBİNEYE BLOKAJ
    Başkan Dursun Özbek dün kadın basketbol takımının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmadan önce de çoğunluğu ultrAslan üyelerine ait 3 bin kombine kartı iptal ettirdi. Ancak taraftarların toplu halde maça gidip bilet satın alarak içeri girme kararı alması üzerine Özbek geri adım attı ve biletleri yeniden yükletti. Başkan Özbek ayrıca yöneticilerle birlikte tam kadro Abdi İpekçi'ye giderek kadınlar derbisini salondan izledi.

    BABASINI AĞLATTILAR
    Karşılaşma sırasında tribünde olan 'ın babası da oğluna ve ailesine edilen küfürler nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.



    TARAFTARA SALDIRANLARIN YERİ YOK!
    Galatasaray resmi siteden küfürcü taraftarlar için gerekenin yapılacağını duyurdu: "... Değerli koçumuza, Galatasaray'ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur. Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."



    YÖNETİM İKNA EDİNCE DÖNDÜ
    Ergin Ataman, Baskonia karşılaşmasında bir grup sarı- kırmızılı taraftarın küfürlü tezahüratlarına tepki göstererek, maç başlamadan soyunma odasına gitmiş ve maç başladıktan 5 dakika 3 saniye sonra salona dönerek, takımının başına geçmişti. Ataman'ın yöneticiler Nasuhi Sezgin, Can Topsakal ile basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya'nın soyunma odasına gelerek 'Senin arkandayız, maça çık' demesi üzerine salona döndüğü öğrenildi.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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