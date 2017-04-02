Ömür boyu men
Özbek, küfürcü saldırganlara taviz vermeyecek. Galatasaray, Baskonia maçında antrenör Ergin Ataman’a küfür eden taraftarlar için harekete geçti. Ataman’a destek veren karşıt gruba saldıran bir taraftar ömür boyu tribüne alınmayacak. Diğerlerinin ise kombine kartlarının iptal edilmesi bekleniyor.
Galatasaray Yönetimi, THY Avrupa Ligi'ndeki Baskonia maçında başantrenör Ergin Ataman'a küfür ederek salonu terk etmesine neden olan taraftarlar için düğmeye bastı. Abdi İpekçi'de önceki akşam oynanan maçta Ataman'a hakaret eden seyircilerin tespit edilerek, kombine kartlarının iptal edileceği bildirildi. Küfürcüleri protesto eden diğer seyircilere saldırırken görüntülenen bir taraftarın ise ömür boyu tribünlere alınmaması için girişim başlatıldı.
3 BİN KOMBİNEYE BLOKAJ
Başkan Dursun Özbek dün kadın basketbol takımının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmadan önce de çoğunluğu ultrAslan üyelerine ait 3 bin kombine kartı iptal ettirdi. Ancak taraftarların toplu halde maça gidip bilet satın alarak içeri girme kararı alması üzerine Özbek geri adım attı ve biletleri yeniden yükletti. Başkan Özbek ayrıca yöneticilerle birlikte tam kadro Abdi İpekçi'ye giderek kadınlar derbisini salondan izledi.
BABASINI AĞLATTILAR
Karşılaşma sırasında tribünde olan Ergin Ataman'ın babası da oğluna ve ailesine edilen küfürler nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.
TARAFTARA SALDIRANLARIN YERİ YOK!
Galatasaray resmi siteden küfürcü taraftarlar için gerekenin yapılacağını duyurdu: "... Değerli koçumuza, Galatasaray'ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur. Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."
YÖNETİM İKNA EDİNCE DÖNDÜ
Ergin Ataman, Baskonia karşılaşmasında bir grup sarı- kırmızılı taraftarın küfürlü tezahüratlarına tepki göstererek, maç başlamadan soyunma odasına gitmiş ve maç başladıktan 5 dakika 3 saniye sonra salona dönerek, takımının başına geçmişti. Ataman'ın yöneticiler Nasuhi Sezgin, Can Topsakal ile basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya'nın soyunma odasına gelerek 'Senin arkandayız, maça çık' demesi üzerine salona döndüğü öğrenildi.
3 BİN KOMBİNEYE BLOKAJ
Başkan Dursun Özbek dün kadın basketbol takımının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmadan önce de çoğunluğu ultrAslan üyelerine ait 3 bin kombine kartı iptal ettirdi. Ancak taraftarların toplu halde maça gidip bilet satın alarak içeri girme kararı alması üzerine Özbek geri adım attı ve biletleri yeniden yükletti. Başkan Özbek ayrıca yöneticilerle birlikte tam kadro Abdi İpekçi'ye giderek kadınlar derbisini salondan izledi.
BABASINI AĞLATTILAR
Karşılaşma sırasında tribünde olan Ergin Ataman'ın babası da oğluna ve ailesine edilen küfürler nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.
TARAFTARA SALDIRANLARIN YERİ YOK!
Galatasaray resmi siteden küfürcü taraftarlar için gerekenin yapılacağını duyurdu: "... Değerli koçumuza, Galatasaray'ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur. Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."
YÖNETİM İKNA EDİNCE DÖNDÜ
Ergin Ataman, Baskonia karşılaşmasında bir grup sarı- kırmızılı taraftarın küfürlü tezahüratlarına tepki göstererek, maç başlamadan soyunma odasına gitmiş ve maç başladıktan 5 dakika 3 saniye sonra salona dönerek, takımının başına geçmişti. Ataman'ın yöneticiler Nasuhi Sezgin, Can Topsakal ile basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya'nın soyunma odasına gelerek 'Senin arkandayız, maça çık' demesi üzerine salona döndüğü öğrenildi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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