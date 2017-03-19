Messi'nin düğününe Shakira'dan veto
Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'nin 24 Haziran'da yapılacak düğününe takım arkadaşı Gerard Pique katılamayacak. Nedeni ise Pique'nin sevgilisi ünlü pop yıldızı Shakira ile Messi'nin eşi Antonella arasındaki esen soğuk rüzgarlar.
Messi-Antonella çifti 24 Haziran'da Buenos Aires'e 300 kilometre mesafedeki Rosario'da kilise nikahı kıydıracaklar. Daha sonra da Arroyo Seco'da düğün yapılacak. Düğüne bütün dünyadan 600'ün üzerinde davetli katılacak. Çift ayrıca Barcelona'da da dostlarına bir davet verecek.
İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre bu şölenlere Messi'nin genç takımdan beri takım arkadaşı Pique, iki çocuğunun annesi Shakira istemediği için katılamayacak. Habere göre Pique'yi zor durumda bırakan bu kararın nedeni şöyle:
Pique, 2010 yılına kadar Antonella'nın en iyi arkadaşlarından biri olan Nuria ile birlikteydi. Pique bu birlikteliği Shakira uğruna bozdu. Bunun dışında Shakira diğer futbolcuların eşleri ve kız arkadaşlarına hep uzak durdu. Barcelona maçlarını bütün futbolcu eşleri birlikte izlerken Shakira ailesi ile birlikte tribünde ayrı bir yerde oturmayı tercih etti.
Messi ile Antonella 20 yıldır tanışıyor. 2008 yılından bu yana da birlikte yaşıyorlar. Çiftin Thiago ve Mateo adlı iki oğlu var.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
Messi'nin düğününe Shakira'dan veto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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