Türkiye atletizmde madalyaları topladı
İslam Oyunları'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı bugün 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda piste 16 atlet çıktı. 8 atletin madalya kazanamadığı İslam Oyunları'nda millilerden bugün 8 madalya çıktı. 5000m kadınlarda Yasemin Can gümüş, cirit atma kadınlar da Eda Tuğsuz altın, Berivan Şakır bronz, 100m engelli kadınlarda Nevin Yanıt Baltacı gümüş, çekiç atma erkeklerde Eşref Apak altın ve Özkan Baltacı gümüş, 3000m engelli erkeklerde Aras Kaya broz, 200m erkeklerde Ramil Guliyev altın madalya kazandı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:09
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
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