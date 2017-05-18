 Türkiye atletizmde madalyaları topladı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Türkiye atletizmde madalyaları topladı

    Türkiye atletizmde madalyaları topladı

    İslam Oyunları'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı bugün 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

    Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda piste 16 atlet çıktı. 8 atletin madalya kazanamadığı İslam Oyunları'nda millilerden bugün 8 madalya çıktı. 5000m kadınlarda Yasemin Can gümüş, cirit atma kadınlar da Eda Tuğsuz altın, Berivan Şakır bronz, 100m engelli kadınlarda Nevin Yanıt Baltacı gümüş, çekiç atma erkeklerde Eşref Apak altın ve Özkan Baltacı gümüş, 3000m engelli erkeklerde Aras Kaya broz, 200m erkeklerde Ramil Guliyev altın madalya kazandı.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:09
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