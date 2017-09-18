Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Rıza Çalımbayla yollarını ayıran Antalyspor yönetimi, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ile anlaştı.

Real Madrid, Roma ve Juventus gibi kulüplerin yanı sıra İngiltere ile Rusya milli takımlarını da çalıştıran Capello, 2015'ten beri herhangi bir ekipte görev almamıştı.