 Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    'un yeni hocası belli oldu

    Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

    , Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuğa tecrübeli teknik adam Fabio 'yu getirdi.

    Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Rıza Çalımbayla yollarını ayıran Antalyspor yönetimi, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio ile anlaştı.

    Real Madrid, Roma ve Juventus gibi kulüplerin yanı sıra İngiltere ile Rusya milli takımlarını da çalıştıran Capello, 2015'ten beri herhangi bir ekipte görev almamıştı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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