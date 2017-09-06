Vainqueur Aslan’a hazır

Antalya, Roma'dan transfer ettiği Fransız ön libero William Vainqueur'a tören düzenledi. 3 yıllık imza atan 28 yaşındaki yıldız, hazır geldiğini hatırlatıp, "G.Saray maçına 1 haftadan az kaldı. Elimden geleni yapıp mental ve fizik olarak hazır olmaya çalışacağım" diye konuştu.