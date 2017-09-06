 Vainqueur Aslan’a hazır – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Vainqueur Aslan’a hazır

    Vainqueur Aslan’a hazır
    Antalya, Roma'dan transfer ettiği Fransız ön libero William Vainqueur'a tören düzenledi. 3 yıllık imza atan 28 yaşındaki yıldız, hazır geldiğini hatırlatıp, "G.Saray maçına 1 haftadan az kaldı. Elimden geleni yapıp mental ve fizik olarak hazır olmaya çalışacağım" diye konuştu.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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