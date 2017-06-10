 Sosa’yı da transfer ederiz – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sosa’yı da transfer ederiz

    Sosa’yı da transfer ederiz

    Antalyaspor Başkanı Öztürk, Milan’ın Arjantinli yıldızını şartların uygun olması halinde transfer edebileceklerini söyledi

    Yeni sezonda Avrupa'yı hedefleyen Antalyaspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Avrupa kupalarını kıl payı kaçıran kırmızı-beyazlılar, bu sefer işi sıkı tutup hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. İşte bu gelişmeler ışığında Antalya için sürpriz iddia İtalya'dan geldi. İtalyan basını Antalyaspor'un Beşiktaş'ın eski maestrosu için Milan ile görüştüğünü yazdı.

    Arjantinli yıldıza yıllık 2.5 milyon önerildiği, Sosa'nın beklentisinin ise 4 milyon euro civarı olduğu belirtilirken, Milan'ın bonservis olarak 3 milyon euro'yu kabul edeceği iddia edildi. TFF Olağan Genel Kurulu'na katılan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sosa iddiaları konusunda çarpıcı detaylar verdi. Öztürk, "Milan'la genel oyuncular hakkında bir iletişimimiz oldu. Özellikle Sosa üstüne bir şey yok ama şartlar müsait olursa onu da alabiliriz. Bakarız" ifadesini kullandı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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