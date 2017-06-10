Sosa’yı da transfer ederiz
Antalyaspor Başkanı Öztürk, Milan’ın Arjantinli yıldızını şartların uygun olması halinde transfer edebileceklerini söyledi
Arjantinli yıldıza yıllık 2.5 milyon önerildiği, Sosa'nın beklentisinin ise 4 milyon euro civarı olduğu belirtilirken, Milan'ın bonservis olarak 3 milyon euro'yu kabul edeceği iddia edildi. TFF Olağan Genel Kurulu'na katılan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sosa iddiaları konusunda çarpıcı detaylar verdi. Öztürk, "Milan'la genel oyuncular hakkında bir iletişimimiz oldu. Özellikle Sosa üstüne bir şey yok ama şartlar müsait olursa onu da alabiliriz. Bakarız" ifadesini kullandı.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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