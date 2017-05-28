Antalya'nın inadı inat!
Avrupa iddiasına son haftaya taşımak isteyen formda Antalyaspor, Kasımpaşa’yı 3-0’la geçti ve Süper Lig’de puanını 55’e çıkarıp Avrupa için 5’inciliği garantiledi.
'DÜNYAYA TANITACAĞIZ'
Rıza çalımbay, Kasımpaşa önünde akıllı oynayıp 3 puan kazandıklarını belirterek, "Her iki yarıda da üstündük. Ligi ilk 5 içinde bitirme hedefimize ulaştık. Başakşehir kupayı kazanırsa Avrupa kupalarına katılabiliriz. Bunu camiamız için çok istiyoruz. Antalyaspor'u tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.
AVRUPA YOLU BAŞAKŞEHİR'E BAĞLI
Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerken dün akşam Trabzonspor'un berabere kalmasıyla 5. sıradaki yerini garantiledi. Avrupa'ya gitmek için ise Başakşehir'in Türkiye Kupası'nı almasını bekleyecek.
REKORA 1 GOL KALDI...
Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 37 gole ulaşan Samuel Eto'o', kulüp tarihinin ligdeki en golcü ismi olmaya bir adım daha yaklaştı. Antalyaspor'un Kasımpaşa ile yaptığı ve 3-0 kazandığı maçta ağları havalandıran Kamerunlu yıldız, 37 golü bulunan Tita'yı yakaladı ve bu unvanı paylaştı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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