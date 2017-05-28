 Antalya'nın inadı inat! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Antalya'nın inadı inat!

    Antalya'nın inadı inat!

    Avrupa iddiasına son haftaya taşımak isteyen formda , Kasımpaşa’yı 3-0’la geçti ve Süper Lig’de puanını 55’e çıkarıp Avrupa için 5’inciliği garantiledi.

    Süper Lig'de, Avrupa'yı kovalayan deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligi ilk 5 içerisinde bitirmek isteyen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, İstanbul deplasmanından 3-0'lık galibiyet çıkardı. Kırmızı-Beyazlı ekibin gollerini Eto'o, Ramon Motta ve Deniz Kadah kaydetti. Puanını 55'e çıkaran Antalyaspor, dün akşam Trabzonspor'un F.Bahçe ile berabere kalmsayıyla Avrupa için 5'inciliği garantiledi.

    'DÜNYAYA TANITACAĞIZ'
    Rıza çalımbay, Kasımpaşa önünde akıllı oynayıp 3 puan kazandıklarını belirterek, "Her iki yarıda da üstündük. Ligi ilk 5 içinde bitirme hedefimize ulaştık. Başakşehir kupayı kazanırsa Avrupa kupalarına katılabiliriz. Bunu camiamız için çok istiyoruz. Antalyaspor'u tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

    AVRUPA YOLU BAŞAKŞEHİR'E BAĞLI
    Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerken dün akşam Trabzonspor'un berabere kalmasıyla 5. sıradaki yerini garantiledi. Avrupa'ya gitmek için ise Başakşehir'in Türkiye Kupası'nı almasını bekleyecek.

    REKORA 1 GOL KALDI...
    Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 37 gole ulaşan Samuel Eto'o', kulüp tarihinin ligdeki en golcü ismi olmaya bir adım daha yaklaştı. Antalyaspor'un Kasımpaşa ile yaptığı ve 3-0 kazandığı maçta ağları havalandıran Kamerunlu yıldız, 37 golü bulunan Tita'yı yakaladı ve bu unvanı paylaştı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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