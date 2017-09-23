 6-0 olacakken 4-3 yendik – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    6-0 olacakken 4-3 yendik

    6-0 olacakken 4-3 yendik

    Alanyaspor'un hocası , galibiyet için "10 yılda bir olabilecek bir maç, çok fazla karşılaşılacak bir durum değil" dedi.

    "Oyuncularımdan rezil olmamalarını istemiştim. Özelikle maçın başlarında çok büyük hatalar yaptık" ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, meslektaşı Yanal'ın zaferini kendilerine hediye ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Belki 6-0 kaybedebileceğimiz maçı 4-3 kazandık. Ayrıca Love gibi bir oyuncuya sahibiz."
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:53
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