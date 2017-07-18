 İşte Alanya’nın 1 numarası – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    İşte Alanya’nın 1 numarası

    İşte Alanya’nın 1 numarası
    Uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Fransa'da mutlu sona ulaştı. Güney ekibi, 5 sezondur Nantes forması giyen ile yaptığı ilk görüşmelerde olumlu sonuç aldı. Fransa basınında da bu transfer görüşmeleriyle ilgili haberler çıkarken, 29 yaşındaki file bekçisinin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:11
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