 Alanyaspor’un kralı Vagner Love – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ’un kralı

    Alanyaspor’un kralı Vagner Love

    Süper Lig’de Aytemiz , ’u 4-2 mağlup etti. Brezilyalı 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

    Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde 'u 4-2 yendi. Karşılaşmada Alanyaspor'a zaferi getiren golleri 44, 48 ve 67. dakikalarda Vagner Love ile 78. dakikada Candeias atarken, Karabükspor'un gollerini ise 17. dakikada penaltıdan Seleznyov ile 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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