Alanyaspor’un kralı Vagner Love
Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor’u 4-2 mağlup etti. Brezilyalı Vagner Love 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kardemir Karabükspor'u 4-2 yendi. Karşılaşmada Alanyaspor'a zaferi getiren golleri 44, 48 ve 67. dakikalarda Vagner Love ile 78. dakikada Candeias atarken, Karabükspor'un gollerini ise 17. dakikada penaltıdan Seleznyov ile 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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