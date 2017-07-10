 Akhisar Erzurum'da güç toplayacak – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Erzurum'da güç toplayacak

    Akhisar Erzurum'da güç toplayacak

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Belediyespor, ikinci etap çalışmalar için Erzurum'da kampa girdi.

    10 gün sürecek Erzurum kampında kondisyon antrenmanlarına ağırlık verecek yeşil siyahlı ekip, 22 Temmuz'da ikinci etap kamp için Avusturya'ya gidecek. Şu ana kadar Balıkesirspor'dan Eray Ataseven ve Denizlispor'dan Alperen Babacan'ı renklerine bağlayıp geçen sezon Sporting Lizbon'dan kiralanan Miguel Lopes'in bonservisini alan yönetim, Avusturya kampına kadar kadroyu tamamlamayı hedefliyor.

    TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR
    Kadrodaki yabancılardan Jeremy Bokila, Kofi Adu, Miral Samardzic ve Peter Grbic ile yolları ayıran yönetim, takımı bir en libero, bir kanat oyuncusu ve bir santraforla güçlendirmeye planlarken, üç mevki için görüşmelerin devam ettiği ve bu hafta içinde imzaların atılabileceği bildirildi.
    Diğer Süper Lig kulüplerinin kadrolarının şekillenmesini de beklediklerini söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, "Geniş kadrolara sahip kulüpler, birinci kamp dönemi sonrası bazı oyuncuları satma ya da kiralama yoluna gidiyor. Bu alternatifi de dikkate alarak, acele etmeden temaslarımız sürüyor" dedi.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:08
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