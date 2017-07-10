Akhisar Erzurum'da güç toplayacak
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Akhisar Belediyespor, ikinci etap çalışmalar için Erzurum'da kampa girdi.
10 gün sürecek Erzurum kampında kondisyon antrenmanlarına ağırlık verecek yeşil siyahlı ekip, 22 Temmuz'da ikinci etap kamp için Avusturya'ya gidecek. Şu ana kadar Balıkesirspor'dan Eray Ataseven ve Denizlispor'dan Alperen Babacan'ı renklerine bağlayıp geçen sezon Sporting Lizbon'dan kiralanan Miguel Lopes'in bonservisini alan yönetim, Avusturya kampına kadar kadroyu tamamlamayı hedefliyor.
TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR
Kadrodaki yabancılardan Jeremy Bokila, Kofi Adu, Miral Samardzic ve Peter Grbic ile yolları ayıran yönetim, takımı bir en libero, bir kanat oyuncusu ve bir santraforla güçlendirmeye planlarken, üç mevki için görüşmelerin devam ettiği ve bu hafta içinde imzaların atılabileceği bildirildi.
Diğer Süper Lig kulüplerinin kadrolarının şekillenmesini de beklediklerini söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, "Geniş kadrolara sahip kulüpler, birinci kamp dönemi sonrası bazı oyuncuları satma ya da kiralama yoluna gidiyor. Bu alternatifi de dikkate alarak, acele etmeden temaslarımız sürüyor" dedi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:08
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Visca olmuyor
Toplam 8
Yorum
VİSCA GS YA İYİ YAPMIŞIN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ. VERİN VİSCA YI GS YA. NE İŞİ VAR TS DA.
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Veda sözleri
Toplam 6
Yorum
Türkey Arkadaşım bu yusuf oyun mu oynadı biz görmedik? Bırakın gitsin. Kendi çocuğumuz diye diye yıllarca beş kuruş etmeyen oyuncuları kadroda tutu
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 7
Yorum
Hikaye Aynı Visca ne oldu? Junuzovic ne oldu ? Medel ne oldu? hepsi hikaye. Trabzon bu sene çok hüsrana uğrayacak. İlk dört bile imkansız.
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