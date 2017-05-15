Hisar’dan gol şov

Ege temsilcisi deplasmanda Osmanlıspor’u 4’leyerek 4’te 4 yaptı. Cimbom’dan gelen Olcan Adın 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı. Akhisar son 4 maçta fileleri 17 kez sarsmayı bildi.

Süper Lig'de Akhisar kolay gol atamayan bir takım görüntüsündeydi. Ancak teknik direktörlüğe Okan Buruk geldikten sonra, Olcan Adın'ın da transferiyle birlikte Ege temsilcisi gol şov yapmaya başladı. Akhisar dün Custodio, Özer, Olcan Adın ve Prochazka'nın kendi kalesine attığı gollerle Osmanlıspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla geçmeyi bildi. 4'te 4 yapan Ege ekibi müthiş bir çıkış yakalarken puanını 42'ye yükseltti.



OLCAN FARKI: 5 GOL, 5 ASİST

Galatasaray'dan ayrılıp Akhisar'ın yolunu tutan Olcan Adın, Ege'de adeta bir kez daha kendini buldu. Tecrübeli futbolcu, Akhisar formasıyla çıktığı 15 lig maçında 5 kez ağları sarsıp, 5 de asist yaptı. Olcan 10 gole direkt etki yaptı.