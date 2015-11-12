 Ümitler Kıbrıs'ta zafer peşinde – Fotomaç – 12 Kasım 2015
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Ümitler Kıbrıs'ta zafer peşinde

    Ümitler Kıbrıs'ta zafer peşinde
    21 YAS Altı 2017 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden Ümit Milli Takımı, 8. Grup'taki 3. maçında bugün Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuk olacak. Grupta 2 maç sonunda 1 galibiyet, 1 yenilgiyle 4. sırada yer alan Ümitler galibiyeti olmayan sonuncu sıradaki rakibiyle 14.30'da karşılaşacak.
    1. 12 Kasım 2015, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:01
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