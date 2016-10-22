 Şahika Encümen dünya rekoru kırdı! – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Şahika Encümen dünya rekoru kırdı!

    Şahika Encümen dünya rekoru kırdı!

    Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Encümen, şehitler için dalarak 2 dakika 44 saniye ile bir dünya rekoru daha kırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki katı olan 110 metreye dalan Şahika, dalıştan çıkarken bir an bayılma tehlikesi de yaşadı.

    Bugün Hidayet Koyu'nda saat 09.30 sıralarında 'paletli değişken ağırlık' kategorisinde 110 metreye dalış gerçekleştiren Şahika Encümen, bir daha kırılması güç olan bir rekora imza attı. Encümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde tek nefesle imkansızı başararak, 110 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

    Dalış sonrası korkuttu
    110 metre dalışından su yüzüne çıkan Şahika, bir süre kendine gelemedi. Baygınlık geçirme seviyesine gelen dünya rekortmenini, ekip arkadaşları derin nefes alması için uyardı. Bir müddet sonra kendine gelen Şahika, rekor sevincini su içinde dalış hocaları ve ekibiyle birlikte kutladı.

    Şehitler için Şehitler Köprüsü'nün iki katı yükseliğine daldı
    Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 'değişken ağırlık paletli dalış' kategorisinde tek nefesle 110 metreye daldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yüksekliğinin iki katı kadar olan bu mesafeyi inip çıkması, 2 dakika 44 saniye sürdü. Zaferini denizde ekip arkadaşlarıyla, Türk bayrağı ve üzerinde "Şehitlerimiz için tek nefes, tek yürek" yazan bir pankart açarak kutlayan Şahika Ercümen, dalış sonrası duygularını; "Dünyada yapılan en derin dalış kategorisi ve 100 metrenin altında riskler de artmakta. 2 yıl süren meşakkatli çalışmalar sonucu ülkemize dünya rekoru kazandırdığımız için gururluyuz. Geçtiğimiz yıl hedefim 100 metreydi fakat rekorda küçük bir sorun yaşamıştık. Bu yıl hem ülkemize Dünya Şampiyonası'nda madalyalar kazandırdım hem de dünyanın en derin dalışını gerçekleştirerek dünya rekoru kırdım. Ekibimizin ve sponsorlarımızın emeği çok büyük. Destek veren herkese teşekkürler. Nefesimi şehitlerimiz için tuttum ve şehit çocuklarımız da bugün burada benimleydi. Arkamda ise tüm vardı. Ülkemizin adını terör, darbe ile değil böyle uluslararası başarılarla duyurmak istiyoruz'' diyerek ifade etti.

    100 şehit çocuğu ile 100 metreden derine
    Tüm rekor denemelerinde olduğu gibi bu dalışını da bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştiren Ercümen, bu kez nefesini şehitlerimizin emaneti çocuklarımız için tuttu ve dünya rekorunu şehitlere ithaf etti. GLOBE STONE DÜNYA TAŞ'ın; maddi desteğe ek olarak her bir çalışanının, en az bir şehit çocuğuna, zorlukları aşma ve hayat hedeflerine ulaşma konusunda destek olacağı 'Turkuazın Çocukları Projesi' hayata geçti ve en az 100 şehit çocuğuna destek imkanı sunuldu. Ercümen ayrıca, nesli tehlike altında olan canlı türlerine ve iklim değişikliklerine de dikkat çekti. Şahika Encümen'in 110 metrelik dalışı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından da kadınlarda aynı kategoride limiti belirledi. İlk dalışı yapan Şahika Encümen olduğu için hem rekorun sahibi oldu hem de paletli değişken ağırlık kadınlar kategorisinde alt limiti belirlemiş oldu.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:21
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