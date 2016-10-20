İMPARATOR ŞENOL GÜNEŞ

SAN Paolo Stadı'ndaki yaklaşık 2 bin 500 civarındaki Beşiktaş taraftarının coşkusu adeta tüm İtalya'dan duyuldu. Şenol Güneş'in ilk 11'inde 7 savunma ağırlıklı oyuncuyu görünce, bu Kartal, kontrataklarla Napoli'yi pençeler dedim.

Napoli, Polonyalı golcüsü Milik'in yokluğunda bütün ümidini Mertens'e bağlamıştı.

İlk 10 dakika bizim için adeta bir korku filmi gibi geçti.

Mertens ile kalemizi 2 kez yokladılar ama Fabricio harika kurtarışlar yaptı. Ardından oyunu dengeledik ve Tolgay'ın Quaresma'ya aktardığı jeneriklik pas ve Q7'nin ceza sahasına girip, Adriano'ya kestiği top, bizi 'goooollll' diye havalara uçurdu.

San Paolo Stadı'ndaki İtalyan taraftarları susturmuştuk ama Napoli susmamıştı ve beraberlik için dalga dalga üzerimize geldi. Bir uzun top ve savunmamızın uyuduğu bir pozisyonda Fabricio'nun uzanamadığı meşin yuvarlağa Mertens'in dokunuşu skora denge getirmişti.

Maçtan bir gün önce basın toplantısında Şenol Güneş'in 'Korkmuyoruz' sözü, Beşiktaşlı futbolcuların sanki iliklerine kadar işlemişti. Korkmuyorduk ve aslanlar gibi çarpışıyorduk sahada.

Aboubakar, sık sık Reina'yı yoklamaya başlamıştı.

Gol geliyorum diyordu adeta. İşte Napoli takımındaki bir yanlış pas ve Aboubakar'ın önünde kalan top, ligde bir türlü şanssızlığını kıramayan Aboubakar, topla jet gibi Napoli kalesine aktı ve harika bir vuruş yaparak Beşiktaşımızı 2-1 öne geçirdi.

Bu kez bakmadı Aboubakar ve attı, şeytanın bacağını da kırdı. Napoli neye uğradığını şaşırdı.

İlk yarıdan çıkardığımız sonuç;

Napoli'nin havadan attığı uzun toplarda defansımızın daha dikkatli olması lazım. Tabi ki Mertens'e de nefes aldırmamak şart.



TARİH BÖYLE YAZILIR

İkinci yarı hakem Sergei Karasev'in sahne alması ile başladı. Fabricio, Mertens'e dokunmadı bile. Ama Rus hakem, belki de kariyerinin en komik penaltısını verdi. Günün başarılı ismi Fabricio, İnsigne'nin penaltısını kurtardı ve San Paolo tribünlerini yine susturdu. Süpersin Fabri!

Napoli kalemize gelip eli boş döndüğü her ataktan sonra Aboubakar ve Quaresma ile ecel terleri döktürdük Napoli savunmasına.

Futbolun doğasında emek + alın teri + takım bütünlüğü var.

Dün Beşiktaş'ta hepsi vardı. Ama ikinci yarıda adeta Napoli formasını giyen Sergei Karasev'i durduramadık.

Çaldığı bir komik penaltı yetmezmiş gibi Caner ile Mertens arasındaki ikili mücadelede bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Artık Fabricio ne yapsın; Beşiktaş ne yapsın? Sadece Napoli ile değil bir de hakem ile mücadele etmek zorunda kaldı Kara Kartal! Bir de rüzgardan bile yere düşecek kadar biçare Mertens!

Hakemin üst üste verdiği 2 penaltı kararı ile Napoli yüreklenirken, Beşiktaşlı futbolcuların morali bozuldu.

Oyun üstünlüğü İtalyan ekibine geçti.

Ama maçın son anlarında İmparator Şenol Güneş'in kenardan dahice müdahaleleri ve taktikleri ile yüreklenen Kartal, bir kez daha öne geçerek Napoli'nin fişini çekti.

Quaresma'nın raket gibi ortasına Aboubakar yükseldi ve San Paolo'da tarih yazdı. Beşiktaş da tarih yazdı!

Bazen sahadaki müthiş mücadelenizle rakibinizi silersiniz, ama hakem faktörü devreye girer. Rakibin imdadına yetişir. Dün Rus hakem, Napoli'nin kazanması için her şeyi yaptı ama Kara Kartal'ın keskin pençeleri hakemi de Napoli'yi de yıktı geçti.

Helâl olsun Beşiktaş! Helâl olsun İmparator Şenol Güneş!