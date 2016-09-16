 Bu ‘ergen’ olur Sergen! – Turgay Demir – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bu ‘ergen’ olur Sergen!

    Yıllar önce eski Stadı'nda derbi izliyoruz. Son dakikalarda Sanlı Kaptan'la birlikte çıkışa yöneldik. Bilen bilir, eski Saracoğlu'nun basın tribünün çıkışında üç-dört basamaklı merdiven vardı.
    O merdivenlerdeyiz... Son saniyelerde frikik olunca izlemeye koyulduk.
    Önümdeki Sanlı ağabey "Turgay görebiliyor musun, çekileyim mi?" diye sorunca, "Gerek yok abi, gördüğüm çatal, Sergen de atarsa oraya atar zaten" dedim...
    Derken, Sergen çatala bıraktı topu, Rüştü çaresiz. Bir yandan da yazım yazdırıyorum telefonla... Son cümleyi şöyle tamamladım: Bitti derken, çaktı Sergen!
    Lizbon'da Talisca topun başına geçince o maçı hatırladım... Yanımdaki Orhan Yıldırım "Bir frikik olursa Talisca atar" diyeli bir kaç dakika olmuştu...
    Bir de baktım Quaresma'nın elinde top... İsyanla karışık bağırıyorum; bırak Talisca'ya! Allah'tan Caner'e yaptığını Talisca'ya yapmadı Q7 ve topu bıraktı...
    Sonra... taraftarları nefeslerini tutu, biz de öyle... Olcaktı, inanıyorduk, yazılarımızı tuttuk, göndermedik...
    94 doğumlu, 94 numara Talisca 90+4'te bir çaktı, pir çaktı.
    Yazının son cümlesine yıllar öncesine atıfta bulunarak "Bitti derken, çaktı Ergen" demiştim... Şunu da ilave etmiştim; bu ergen olacak Sergen!..
    Sonra vazgeçtim bu cümlelerden, Sergen'in attığı gol hatırlanmaz, biz Talisca'ya ergen dediğimizle kalmış oluruz dedim. O nedenle olayı detaylı anlatacağım bu yazıya bıraktı o satırları.
    Evet ne demiştik, bitti derken, çaktı ergen; bu ergen olacak Sergen...
    Çünkü onun gibi müthiş bir sol ayağı var.
    Mesafe tanımaksızın kaleyi bombalayabiliyor.
    Durun hele, tam olarak takıma uyum sağlasın, ondan sonra görün Talisca'yı...

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 16 Eylül 2016, Cuma
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
      1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Turgay Demir - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü