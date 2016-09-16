Bu ‘ergen’ olur Sergen!

Yıllar önce eski Fenerbahçe Stadı'nda derbi izliyoruz. Son dakikalarda Sanlı Kaptan'la birlikte çıkışa yöneldik. Bilen bilir, eski Saracoğlu'nun basın tribünün çıkışında üç-dört basamaklı merdiven vardı.

O merdivenlerdeyiz... Son saniyelerde frikik olunca izlemeye koyulduk.

Önümdeki Sanlı ağabey "Turgay görebiliyor musun, çekileyim mi?" diye sorunca, "Gerek yok abi, gördüğüm çatal, Sergen de atarsa oraya atar zaten" dedim...

Derken, Sergen çatala bıraktı topu, Rüştü çaresiz. Bir yandan da yazım yazdırıyorum telefonla... Son cümleyi şöyle tamamladım: Bitti derken, çaktı Sergen!

Lizbon'da Talisca topun başına geçince o maçı hatırladım... Yanımdaki Orhan Yıldırım "Bir frikik olursa Talisca atar" diyeli bir kaç dakika olmuştu...

Bir de baktım Quaresma'nın elinde top... İsyanla karışık bağırıyorum; bırak Talisca'ya! Allah'tan Caner'e yaptığını Talisca'ya yapmadı Q7 ve topu bıraktı...

Sonra... Benfica taraftarları nefeslerini tutu, biz de öyle... Olcaktı, inanıyorduk, yazılarımızı tuttuk, göndermedik...

94 doğumlu, 94 numara Talisca 90+4'te bir çaktı, pir çaktı.

Yazının son cümlesine yıllar öncesine atıfta bulunarak "Bitti derken, çaktı Ergen" demiştim... Şunu da ilave etmiştim; bu ergen olacak Sergen!..

Sonra vazgeçtim bu cümlelerden, Sergen'in attığı gol hatırlanmaz, biz Talisca'ya ergen dediğimizle kalmış oluruz dedim. O nedenle olayı detaylı anlatacağım bu yazıya bıraktı o satırları.

Evet ne demiştik, bitti derken, çaktı ergen; bu ergen olacak Sergen...

Çünkü onun gibi müthiş bir sol ayağı var.

Mesafe tanımaksızın kaleyi bombalayabiliyor.

Durun hele, tam olarak takıma uyum sağlasın, ondan sonra görün Talisca'yı...