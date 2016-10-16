 Beşiktaş söktü aldı – Sinan Vardar – Fotomaç
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HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    söktü aldı

    İki takımın da sahaya kazanmak için çıkması futbolu güzelleştiren etkendi.
    ilk 60 dakikada müthiş baskıyla oynadı.
    Siyah-beyazlı takım, onca orta ve gol denemesine rağmen golü bulamaması şanssızlıktı. Özellikle Aboubakar'ın altı pas içinde bomboş kale yerine yerde yatan kaleciyi nişanlaması Beşiktaş'ın golü ikinci yarıya ertelemesine neden oldu.

    GÜNEŞ YİNE AÇTI
    Şenol Güneş dünkü mücadelenin ikinci devresinde yaptığı değişikliklerle yine maçı çevirmesini bildi. İkinci devrenin başıyla Aboubakar'ın yerine giren Quaresma, siyah-beyazlı takımın sağlı sollu ataklarında başrolü oynadı. 60'tan sonra Tolgay-Ömer değişikliği 'un direncini iyice kırdı.
    Ömer, attığı golle klasını gösterirken Necip de ev sahibinin iki atağını cansiperane önleyerek alkışı hak eden isim oldu. Caner hücumda yine bitirici ortalarıyla çok etkiliydi.
    Beşiktaş, 1-0'dan sonra tempoyu düşürdü. Belli ki, akıllar Çarşamba günü deplasmanda oynanacak maçındaydı.
    Skor riskliydi ama başta kaleci Fabricio ve savunma dün çok dikkatli oynayarak rakibe ciddi şans vermedi.

    TARAFTAR NEREDE
    Hakem Hüseyin Göçek de güzel bir yönetim gösterdi. Kayseri'de dün çok güzel bir havanın yanısıra stat ve zemin de muhteşemdi. Ancak tribünler bomboş...
    Şehire Beşiktaş gelmiş, tribünde taraftar yok! Başkanı Yıldırım Demirören, futbolu ayağa kaldırdıklarını ballandıra ballandıra anlatırken taraftarı çoktan tribünden uzaklaştı. Yazık, gerçekten çok yazık...

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