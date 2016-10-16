Beşiktaş söktü aldı

İki takımın da sahaya kazanmak için çıkması futbolu güzelleştiren etkendi.

Beşiktaş ilk 60 dakikada müthiş baskıyla oynadı.

Siyah-beyazlı takım, onca orta ve gol denemesine rağmen golü bulamaması şanssızlıktı. Özellikle Aboubakar'ın altı pas içinde bomboş kale yerine yerde yatan kaleciyi nişanlaması Beşiktaş'ın golü ikinci yarıya ertelemesine neden oldu.



GÜNEŞ YİNE AÇTI

Şenol Güneş dünkü mücadelenin ikinci devresinde yaptığı değişikliklerle yine maçı çevirmesini bildi. İkinci devrenin başıyla Aboubakar'ın yerine giren Quaresma, siyah-beyazlı takımın sağlı sollu ataklarında başrolü oynadı. 60'tan sonra Tolgay-Ömer değişikliği Kayserispor'un direncini iyice kırdı.

Ömer, attığı golle klasını gösterirken Necip de ev sahibinin iki atağını cansiperane önleyerek alkışı hak eden isim oldu. Caner hücumda yine bitirici ortalarıyla çok etkiliydi.

Beşiktaş, 1-0'dan sonra tempoyu düşürdü. Belli ki, akıllar Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Napoli maçındaydı.

Skor riskliydi ama başta kaleci Fabricio ve savunma dün çok dikkatli oynayarak rakibe ciddi şans vermedi.



TARAFTAR NEREDE

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