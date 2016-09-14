Ayağına sağlık

Transfer dönemi boyunca Beşiktaş yönetiminden beklenti savunmanın ortasına takviyeydi.

Birçok şaşaalı transfer yapılırken son dakikada kulüp yetiştirme kontenjanı göz önünde bulundurularak Atınç alındı. Böylelikle nicelik olarak yeterli ama nitelik olarak sıkıntı bir savunma ortası oluşturuldu.

Lig başladığından bu yana tüm maçlarda hızlı ve hücum yönü yüksek bir oyun oynanırken ceza alanı civarına gelen her top pozisyon oldu.

Dün gece Beşiktaş, Benfica gibi zor bir deplasmanda başa baş hatta zaman zaman üstün bir futbol oynadı. Orta saha- hücum bağlantısında Sosa'nın arandığını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Bu olmasaydı Beşiktaş belki puan da alabilirdi.

Ama yenen bir gol var ki savunmanın durumunu net anlatıyor. Uzun bir top. Marcelo'nun üzerinden aşan top yerde sekiyor. Benficalı futbolcu, onun arkasından geçip şutu çekiyor. Tolga'dan seken topu Tosic seyrediyor. Tolga ağır kalıyor ve Cervi fileleri buluyor. 3 puanı kaybetmek böyle oluyor.



OĞUZHAN ETKİSİZDİ

Maç boyunca Beşiktaş orta sahası oyunu tuttu. Benfica oyun üstünlüğünü ele geçiremedi. Oğuzhan'ın etkisizliği, Adriano'nun maç temposundan uzak oluşu dengeli bölümlerde Beşiktaş'ın pozisyon üretmesine engel oldu. Talisca'nın girişinden sonra hareket geldi.

Pozisyonlar da geldi. Ama o yenen gol Benfica için direnç anlamına geliyordu.

Malon son anlarında rakip kale önünde ciddi bir baskı oluşturdu Beşiktaş ve kazanılan serbest atışta Talisca müthiş bir vuruşla altın değerinde 1 puanı hanesine yazdırdı. Stoper transferinde ne kadar hata yapıldıysa Talisca konusunda ne kadar doğru yapıldığı ortaya çıktı. Bu puan her şeye bedeldi.