Hamle gecikti

Maç öncesi G.Saray'ın kadrosunu yaparken Yasin'i ilk 11'e koymamıştım.

Yanılmadım. Eren'in arka direkte attığı gole aşırtma kafayla katkı sağlayan Yasin maç boyu savruk yapısı, topu ayağında tutamaması ve ikili mücadeleleri kaybetmesi yüzünden G.Saray'ı hızlı hücuma çıkamadı. G.Saray 70 dakika 2-0 önde götürdüğü derbide galibiyeti geç yapılan oyuncu değişiklikleri yüzünden kaçırdı. Aboubakar-Talisca ikilisi oyuna girdikten sonra Beşiktaş, Sabri'nin kanadından Caner'in de desteğiyle ağır baskı kurdu.

G.Saray golü erken bulduğu ilk yarıda çok akıllı oynadı. Sneijder'in organize ettiği G.Saray oyun temposunu Beşiktaş'ın istediği seviyeye taşımadı. Muslera, Balta, Selçuk, Sneijder ve Tolga sakin oyunlarının yanı sıra ayağa bilerek görerek pas yaparak derbinin tansiyonunu G.Saray'a göre ayarladı. Bu ortamda Beşiktaş tek pozisyon bile üretemedi. Bruma'nın attığı 'Messivari' golden sonra eğer Yasin hatta Sneijder karşı karşıya golü kaçırmasaydı skor büyük olurdu.

Türkiye'de şöyle bir algı var; "Yabancı hocanın en az bir yardımcısı Türk olmalı " Riekerink'in iki tane Türk yardımcısı var. 60'tan sonra G.Saray'ın fizik gücünün düştüğünü, Yasin'in geriye bile gelemediğini Riekerink hadi göremedi ama bu iki Türk hoca da görmedi.



HAKEME SORUYORUM...

Riekerink'in oyuna hamle yapması G.Saray iki golü yedikten sonra aklına geldi. Ama Hollandalı hocayı yine de çok suçlamıyorum. Çünkü elinde hamle yapabilecek Sigthorsson ve Podolski gibi yıldızlar sakat. Chedjou maalesef takım baskı yediği anlarda dağılıyor ve ciddi hata yapıyor. Marcelo ve Cenk'in attığı gollerde zamanlaması inanılmaz kötüydü. Riekerink, Chedjou zaafına çözüm üretmeli.

Ali Palabıyık'a soruyorum;

Marcelo'nun Eren'in beline yaptığı hareketin karşılığı ne olmalıydı?