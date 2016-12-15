''Fener Yorgun'' bahane olamaz

Advocaat'ın yorgunluktan şikayet etme hakkı yok! Maç oynamamış, kulübedekileri oyuna almadığına göre yorgunluk bahane olamaz! Stoch gibi futbolcun varken, hem Antalya'nın defans yapacağını biliyorken. "Sow yorgundu, Lens yorgundu" demeye hiç hakkın yok.





Antalyaspor 1-0 öne geçince orada yıllardır hasret kaldığım görüntüleri izledim Rıza Çalımbay'da ben! Antalyaspor, Fenerbahçe'yi nasıl yendi? Buna bakmak lazım. G.Saray dahil birçok takım, yani 17 takımın 17'sinin de Fenerbahçe maçında 1-0 öne geçince aptalca yaptığı düzene geçiyorlar. 9-0 savunma yapıyor! Fenerbahçe gibi bir takım önünde çok büyük bir boşluk buluyor.

O kadar çok topa vuran adamı var ki Fenerbahçe'nin biri vurup golü atıyordu. Maçı izlerken ilk anda "Ulan Rıza sen de mi?" diye derken kamera kenarı gösterdi.

Rıza kenarda iki eli ile ileriye doğru gitmeleri için futbolcularına "Açılın, sahaya yayılın" işareti yapıyordu. Hattı böyle yaparsan kazanamazsın. Çizgi golü yersin.

Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk; " "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır." İşte futbol da da böyle! Bütün sahayı koruyacaksın.

Rıza Çalımbay'ı görünce dedim ki "Helâl olsun Rıza hoca" Mustafa Denizli hep derdi; "1-0 öne geçince futbolcu savunmaya yaslanır.

Kenardan bilme" derdi. İşte Rıza hoca yıllardır hasret kaldığımızı yaptı.



Çakır'a üçünü verme

Cüneyt Çakır için penaltı ile konuşmaya girmemek lazım. Çünkü Antalya için de pozisyonlar vardı. Alper'in penaltı denen pozisyonu kritik bir durum. Bir gün önce Beşiktaş maçı sonrasında Gökhan Gönül'ün açıklamasını okuduk gazeteden "Rakibimin elinin temasını hissettim" diyor o temasla düşmez insan. Devam ediyor; "Penaltı mı değil mi hakem karar verdi" diyor. Yani Gökhan kibarca "Penaltı değildi" diyor. Futbolcunun bu açıklamasını Cüneyt Çakır da okumuştur.

Hatta FIFA'nın yorumu şöyle; İkili mücadelelerde omuz omuza şarjın dışı gayrı nizamidir. Formayı tutup bırakıyorsa futbolcu çalma devam ettir diyor! Alper'in pozisyonu bunları bir araya getirince Cüneyt Çakır için haklı veya haksız diyemezsin. Hakemin tercih hakkı var. Penaltı verseydi zaten ben bunları anlatırdım.

Kimse Cüneyt'e penaltı üzerinden konuşmasın.

Cüneyt'in gol iptali var onda da kurallar açık zaten.

Cüneyt Çakır'a üç büyüklerin maçını vermeyeceksin. Eğer Cüneyt dışarda Türkiye'yi temsil ediyorsa içerde yıpranır.

Yukardan peygamber gibi böyle tepelerden bakıp en vicdani kararları versen bile yaranamıyorsun. Yöneticisi, gazetecisi, seyircisi bilmem nesi, şusu busu eleştiriyor..

Onun için Çakır başka maçları yönetsin.



Stoch'u oynatmadı

"Üç günde bir maç oynama" olayı teknik adamların maazereti. Bunu böyle düşünen teknik adamlar kenarda maç oynamamış yedekteki adamların var. Onları oynat! Advocaat değil miydi, kadroda olmadığından bile haberi olmadan "Aatif'ı Avrupa'da oynatamıyorum" diye üzülen.

Aatif'ı Avrupa'da oynatamadığı için üzülen Advocaat yorgun Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe'yi kenarda oturtuyor Stoch kadroda yok.

Takımdaki oyuncularının yorgunluğundan şikayet edeceksin, maçı anlatan spiker maçın başında "Fener yorgun" sonunda "Fener yorgun" diyecek! Peki yorgun olmayan Fenerli futbolcular niye kenarda oturuyor?

F.Bahçe'nin hocasının yorgunluktan şikayet etmeye hiç hakkı yok. Yorgun olmayan adamları rahatça oyuna sürebilecekken çıkarmadı maça! Senin elinde Stoch gibi bir adam varken kullanmadın.

Antalya'nın da savunma yapacağını biliyorken senin Sow yorgundu deme hakkın yok. Lens yorgundu deme hakkın yok! Fener'in kenarda oturanlarına kadroya girmeyenlerine bir bakın!



BEŞİKTAŞ KAZANMADI HAMZA HEDİYE ETTİ!

Beşiktaş-Bursaspor maçını Beşiktaş kazanmadı, Hamza Hamzaoğlu hediye etti. Bu kadar pısırık, bu kadar kötü takım sahaya çıkarılmaz!

Bu maçın böyle kötü giderken de böyle müdahaleler yapılmaz.

Hamzaoğlu maçı vermek için (!) elinden gelini yaptığı üzere ki hakeme laf etmeye hakkı olmayan tek adam o.

"Hakem maçı Beşiktaş'a vermeye çalışıyor" demeye çalışıyor ama en başta "sen çalışıyorsun" Hamzaoğlu maç boyunca hiç takımı pozisyona sokmayı düşündü mü? Top yüzde 60 Beşiktaşta! Bursaspor'un koca maçta 1 tane gol pozisyonu var!

Kazanma niyeti yok! Maç 64'te 2-0 yenik duruma gelmiş. Senin kesin gol atman lazım. Sen hocaysan eğer baktın iki futbolcu gol atamıyor. Bursa kimle gol atar? Sercan'la! Büyük takımlara karşı oynamış, tecrübeli gol şansı olan… Hamza, İstanbul'da Beşiktaş'a 2-1 yenilirse bir şey olmaz. Ama Beşiktaş'ın Kiev'deki gibi skor 6-0 olursa Bursa'ya gidemez bile. Hamza ilk zamanlar böyle değildi. Hamza ne zaman büyük hocalar listesine adını yazdırdı, kaybedecek bir şeyi oldu o da korkular içine girdi!



G.SARAY BİR HOCA BULMALI

Bu Riekerink ile olmaz , Galatasaray devre arasında mutlaka iyi bir teknik adam getirmeli.

Galatasaray'da Alp Yalman kadroyu yazıp Riekerink'in eline veriyor. G.Saray'ın ilk 11'i oturdu. Bu hafta biraz medyanın baskısıyla Sabri'yi çıkarıp Linnes'i oyuna koymuşlar. İlk yarıda sağ taraf koridor olup gol de oradan gelince Sabri yerine döndü, takım da düzeldi.

Ancak Gaziantep'in girdiği pozisyonları düşünün. Riekerink bakın niye antrenör değil. G. Antep 7 kez ofsayta düştü. Sene başından beri savunmanın arkasına top atmıyorlar hep önüne atıyorlar.

Rakibi ofsayta düşürmek için çizgi savunma yapıyorlar bu nedenle santra ile savunma arasında büyük boşluk doğuyor.

Diyorlar ki "Bak adamları 7 kere ofsayta düşürdük" Ofsayta düşürdün ama 7 de gol pozisyonu verdin. Buna önlem almıyorlar. Niye buna önlem alacak kafa ne Riekerink'te ne de Ayhan Akman'da var. Yani bu Galatasaray devre arasında çok iyi bir hoca bulmak zorundadır.

Galatasaray-Gazianntepspor maçında, 77'de Bruma ile Musa Nizam topa çıktılar. Musa kendini yüzünü tutarak yere attı. Yüze yapılan müdahaleler sarı kart. Bruma'nın da sarı kartı var.

Vurduğu yer neresi tuttuğu yer yüzü!

"Bak hakem yüzüme vurdu" diyor yani… Musa'nın yaptığı Bruma'nın oyundan atılması! Böyle aşağılık bir düşünce olur mu? Rakibi oyundan attırmak!

Bırak sportmenliği, centilmenliği, bunlardan vazgeçtik. Türkiye ligi sahtekarlarla dolu. Bu nasıl ayıp bir iştir?

Hakemlerimizin elinde silah var kullanmıyorlar.

Diyor ki "Hakemi aldatmak suçtur" Bu 18'in içinde olur, orta sahada olur. Bir hakem çıkıp kartı gösterse bunlar bir daha yapamaz.



KÜÇÜK KULÜPLER BİRLİĞİ KURUN!

Bu ülkede hakemleri eleştiren herkesin en doğal hakkı şu cümle; "Aynı kararı F.Bahçe, Galatasaray veya Beşiktaş aleyhine verir miydi? Ben bu üç büyüklerin dışındaki kulüplerin yöneticileri olsam "Küçük Kulüpler Birliği" kurarım resmen… Küçük kulüpler maçlarını hem rakibe karşı hem hakeme karşı oynuyorlar.

Hele büyük takımın sahasında oynanıyorsa puanı alman için hakemden de alman lazım.

MHK Başkanımız, İskoç hakem için, "UEFA'dan bir şey beklemeyin çünkü başkanı da İskoç" diyor. Namoğlu'nun UEFA'ya inancı yok! Eskilerde bir laf vardır;

Mazeret arzederken kendi günahını itiraf edersin! Bir laf daha var; Herkesi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Şimdi bunları birleştirince Yusuf Namoğlu'nun neyi itiraf ettiği ortada. Hakemler hata yapar tamam ama ben burada şuna vurgu yapmak istiyorum;

"Hakem tercihleri hep üç büyüklerin lehine kullanılıyor"