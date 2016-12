Cüneyt Çakır yine enselendi

Ligde 10 haftadır maç kaybetmeyen Fenerbahçe dün gece sert bir frenle başını cama çarptı.

Kendine geldiğinde, 3 puan kayıptı.

İyi mi oynadı? Hayır.

Kazanma ihtimali var mıydı? Evet.

Maçın 60'nci dakikasında Cüneyt Çakır'ın Alper potuk'a yapılan harekete vermediği net bir penaltı var.

Ardından Sow'un harika golünü iptal eden düdüğü. Dünyanın her ülkesinde gol. Çünkü Sow'un vuruşundan sonra rakibin kafası uzanıyor. Sow'un ayağı sadece pozisyonla ilikli.

Antalyaspor'un hakkını versek de, Cüneyt Çakır'ın 3 puanın yönünü başka tarafa çevirmek eyleminin karşılığını da vermeliyiz. "Fenerbahçe nefretinden ve eyyamcılıktan yine enselendiniz!"



***



Maç başlarken, "Geceye ne tarafından bakmalıyım" diye kendime sordum.

Kötü bir zaman diliminden geçerken, can yangınıyla futbol yangınını bir tutmadım elbet. Ama kahpeler bayram etmesin diye yola devam etmemiz gerektiğini bildiğim için, futbolu bir kenara koydum, yası diğer tarafa.



***



Maçın başında Fenerbahçe'nin taktik icabı Antalya'ya önde oynama şansı verdiğini düşündüm ama ilk yarım saatte Antalya'nın Fenerbahçe'ye baskı uyguladığını kabul ettim.

Bunda Fenerbahçe orta alanının derinliksiz hali kadar, savunmayı öne alan düşünce biçiminin etkisi çoktu.

Ya da Antalyaspor'un diri halinin.

Forvette çoğalamayan Fenerbahçe gerçeğine baktığım zaman, "Bunlar ligin başındaki soluk fotoğrafların içine saklanmışlar" dedim.

Ya da kazanmaktan yorgun düştüler!

İkinci yarıda hücumda ayak değiştiren halini görünce bir an umutlandım ama "Var gibiyim aslında yokum" diyenlerin bol olduğu bir takıma gerçekçi bakarsak.

Fenerbahçe dün gece kendini israf etti.

Muhteşem kıyıcı Cüneyt Çakır da buna çanak tuttu.



***



Kusura bakmayın yazımı ironik biçimde bitireceğim.

Hakemin biri doktora gitmiş, "Bil bakalım ağzımda ne var?" demiş.

Doktor söyleyememiş, cinayet aleti olduğunu!

O yüzden "bana değil morga" git demiş.

(Bu espriyi hâlâ bazılarını hakem diye sahalarda tutanlar utansın diye yazdım.)