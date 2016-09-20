Adalet!

Bu hafta Kasımpaşa'yla oynamak kötü günler yaşayan Fenerbahçe'nin başına gelen en güzel şeydi! Kasımpaşa'yı küçümsemek değil amacım ancak bu şekilde devam ederlerse kendilerini bir alt ligde bulabilirler.

Advocaat geldiğinden beri söylediğim bir şey var: Fenerbahçe'nin bu kadro yapısıyla macera aramasına gerek yok! Şu anda takımı kim çalıştırırsa çalıştırsın, hoşunuza gitse de gitmese de çift ön libero oynatacak.

"Büyük takım" çift forvet oynar, tek ön libero oynar durumu koca bir kandırmacadan ibaret! Neyse ki Advocaat bunu erken fark etti. Gaza gelip, takımın yapısına uygun olmayan bir sistemde ısrar etmedi. Fenerbahçe'nin hücumcuları, Emenike, Volkan Şen ve Lens geniş alanda oynamayı seven futbolcular...

Dün gece bu geniş alanları fazlasıyla buldular.

Ama kapanan bir takım karşısında ne yapacakları hala muamma. Açıkçası bu maç sarı-lacivertlilerin hücum kalitesini ölçebileceğimiz bir karşılaşma değildi. Daha ciddi, kapanan, orta sahası baskı yapabilen takımlar karşısında daha doğru tespitler yapabiliriz.

Lens fizik kalitesiyle hem ligimizin hem de kendi takımının çok üzerinde bir oyuncu... Zaten kuvvetli oyuncular ligimize daha çabuk uyum sağlıyor. Kasımpaşa karşısında 2 asist yapan ve mükemmele yakın oynayan Lens şimdiden takımın önemli oyuncularından biri olacağını gösterdi.



YILDIRIM ÖZGÜVEN VERMELİ

Geçen hafta birlikte yenilen yemek ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın Samandıra ziyareti takıma olumlu yansımış. Yıldırım bir süre daha ziyaretlere devam edip takımın kaybolan öz güveninin yeniden kazanılmasına destek vermeli. Van Persie ve Salih'in kadroya alınmaması bütün futbolculara mesajdır. Herkes kendine çeki düzen verecek!

İsmi ne olursa olsun. Advocaat Samandıra'da öncelikle forma adaletini sağlayabilirse F.Bahçe'ye en büyük hizmeti yapmış olur.