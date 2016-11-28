Somun somun ekmek

Fenerbahçe'nin oyunu daha çok 2. bölgede oynadığını iyi bilen Hikmet Karaman, oyuncularına önde basma talimatı vermişti. Bastılar da, nitekim bu oyun yapısı ile F.Bahçe ilk 10 dakika hiç etkili gidemedi Rize kalesine.

Üstelik tehlikeli gelen Rize ataklarında da kritik yerlerde fauller yapıp, tehlikeli duran top şansları verdi Rize'ye. Dakikalar 17' yi bulduğunda da, bu sezon Fenerbahçe kornerden ilk golü yiyor ve o dakikaya kadar 2 takım adına ilk defa kaleyi bulan bir şut atılıyordu.

Sol kanattan İsmail'in bindirmelerine F.Bahçe bir türlü önlem alamıyordu. Ama, golden sonra toparlandı F.Bahçe. Kalabalık ve organize gelmeye başladı. Ligin ceza alanı içi pas ile en çok gol atanı olduğunu hatırladı ve Topal-Atıf-Sow üçgeninde bu işlemi yeniden yaptı. Üstelik, haftalar sonra ilk defa, yenik düşmesine rağmen oyundan kopmadı, baskıyı daha da arttırdı. O dakikaya kadar maçın en iyisi Mehmet, İniesta pası attı, Sow da alıştırdığı vuruşunu yaptı ve tablo tamamen terse döndü. Takım o kadar istekliydi ki, Rize'nin topla oynamasına bile izin vermiyorlardı. En son ligin 5. haftasında indirek vuruştan gol atan takım, 7 hafta sonra Alper-Sow işbirliği ile onu da atıyor ve bu sezon ilk golü yediği 4 maçtaki 12 puanın, 10 puanını kaybetme geleneğine son vereceğini haykırıyordu.



Futbolun doğruları

İlk yarı Şener aktif dinleniyor, atakları soldan Atıf ve Hasan Ali yönlendiriyor, Sow şahane adam oluyordu.

2. Yarıda 15 dakika tempoyu haklı olarak yavaşlattı F.Bahçe, kontrolü elinde tutarak.

65. dakikada, 70 metre rakip kovalayarak geriye koşan ve kontrayı kesen Persie'nin bu aksiyonu aslında F.Bahçe'nin ulaştığı kondisyon ve mental seviyenin, Atıf'ın golü ise klasının göstergesi idi.

Atıf, Sow, Alper, Şener, Hasan Ali ve Persie'nin bu düzeye çıkması, kondisyon açısından güçlü olma, doğru adamı, doğru zamanda sahaya sürme, Türk yardımcılarına kulak verme, saygı duyma, Advocaat ile F.Bahçe'ye gelen "Futbolun doğruları"idi.

Takım şimdi bunun ekmeğini yiyor. Hem de somun, somun.

Bu fırın, haftaya Beşiktaş'ı da sonuç ne olursa olsun bir hayli terletecektir.