Şapkalar öne

Ozan yerine Roman ile başlayarak onun oynadığı maçlardaki gibi orta alanı kalabalık tutma ve rakipten top kapma üzerine bir planla başladı Advocaat... Korkmuştu. Emenike'siz başlamak yanlıştı. İlk 10 dakika dolduğunda, iki takımın da şut, korner ve isabetli orta hanelerinde 'sıfır' yazıyordu.

Temposuz ve karşılıklı kontrole dayanan bir oyun vardı. 10. dakikadan sonra ManU baskısı başladı, bu da F.Bahçe'nin çıkamamasına ve çıkarken top kaybı yapmasına neden oldu. Zaten kadro yapısı da öne rahatça oynayacak bir orta saha değildi. Oyun uyutarak gidiyordu ki, garip bir duruş hatası ve hakemin de zorlaması ile penaltıdan öne geçti M.United. Dünyada ilk defa gördüğümüz bir şekilde 60 saniye sonra 2. penaltıyı da kazandı, aslında iyi de oynamayan M.United... Şener'in arkasına adam kaçırışı da başka bir hataydı.



YİNE BİR İNGİLİZ, YİNE 3 GOL

Dirilmek için geç kalmıştık ama De Souza'nın atağı bir yudum umut oldu.

40 dakika boyunca, öne oynayamayan, dikine pas veremeyen, adam eksiltemeyen bir oyunumuz vardı. Zaten bu kadrodan da bunu beklemek hayaldi.

Rakibin ise o dakikaya kadar kaleyi bulan, penaltılar sayesinde 2 şutu vardı, 2'si de gol oldu. Dertlerden biri savunmadan çıkarken kayıp idi. Kjaer ile uzatmada yapılan hata Pogba klası ile birleşince 3'üncüyü de yedik. F.Bahçe Avrupa kupalarında ilk yarıda 3 golü birden, en son 21 Ekim 2008'de yine bir İngiliz'den, Arsenal'den yemişti.

Acı olan ise F.Bahçe'nin ilk yarıda, dakika başına sadece 2.5 pas yapabilmesiydi.

Dağılan Kjaer yerine Emenike ile başladık 2. yarıya. Ama takım ayar tutmuyordu, moral kondüsyon da, fizik güç de yerlerdeydi ve 4.'yü de yedik. Rakibin kaleyi tutan tüm şutları gol oluyordu.

Ne seyredenin, ne oynayanın tadıtuzunun kalmadığı dakikalar oynandı sonrasında. Persie ilk kez, ilk 11 başladığı bir Avrupa kupası maçında gol attı.

Kadro mühendisliğinin kötülüğü, teknik adam seçme ve devamındaki yönetimin hataları, Advocaat'ın korkuya bağlı, üretemeyen kadrosu ve oyuncuların hedefsiz ve inançsız mücadeleleri F.Bahçe'nin bu başarısızlığının nedenleridir.

Seyircisini kahreden, tribünden bile kaçıran, bu gidişatı hazırlayan başkan ve yönetim şapkalarını önlerine koymalıdır.