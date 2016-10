İgor’un fendi, Jurcic’i yendi

İki takımın durumlarına baktığımızda, o kadar benzeşen yönleri var ki forma renkleri hariç adeta yol arkadaşı olmuşlar...

Lige birlikte çıkmışlar, Hırvat iki hocayla çalışıyorlar. İki kulüp başkanının üçer şampiyonluğu var. Orada bile dengedeler.

Say say bitmez...Dışarıda sıfır çeken misafir Karabükspor, gerek oynadığı oyun, gerekse de ikinci yarıdaki skoru koruyan mücadelesi ile "Neredeydiniz?" dedirtti.

İlk 35 dakikada gelen golde, sakatlıktan çıkmış iki bekinin oyuna fazla fiziki gücünü koyamaması Karabükspor'un hücum hattının işini kolaylaştırdı. Ya da..

Hayrullah çok formsuzdu!

Aslında maç ilk yarıda sonuçlandı ama 90 dakika tescili oldu. İlk golde Traore'ye golü yazdık ama Hayrullah ve komple Adanaspor defansı, onlara ne demeli; tıpkı bizim gibi seyrettiler!

Milli aradan sonra "A Milli Takım'da oynayan kaleci kendi takımında niye oynamaz?" tartışmalarını yeniden ateşleyecek Hayrullah. İki golde de mağlubiyette de ciddi hatası var. İlk yarıda gerek forması gerek oyuna ağırlığı ile Barcelona lezzeti sunan Igor Tudor'un talebeleri, her anlamda rakibine üstünlük kurdu. Oyunu forse etti, kanatları iyi kullandı, rakibini kalesinden uzak tuttu, sonuçlanan atak sayısı da Adanaspor'dan fazlaydı.

İkinci yarı hakem ve Adanasporlular arasında sinir harbi içinde geçti. Hakem ev sahibi takım lehine net penaltıyı vermezken, alakasız pozisyonda penaltıya hükmetti. Birileri Adanaspor'u uyarmalı.

Bu oyun ve bu savurganlıkla puan almaları zor. Mavi Ateşler ise yukarıya, daha yukarıya puanla da, oyunla da varım diyor. Öyle değil mi Igor?