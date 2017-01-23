Tuncay’lı Sakarya kayıp
Üçüncü Lig 3. Grup'ta Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, evinde alt sıralardaki Bergama ile 1-1 berabere kalınca, zirve yarışında yara aldı. Son 13 dakikayı, 10 kişi oynayan rakibi karşısında kazanamayan Tatangalar, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, lider Afyonspor'un 8 puan gerisinde yer aldı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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