 Tuncay’lı Sakarya kayıp – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Tuncay’lı Sakarya kayıp

    Tuncay’lı Sakarya kayıp
    Üçüncü Lig 3. Grup'ta 'nın çalıştırdığı , evinde alt sıralardaki Bergama ile 1-1 berabere kalınca, zirve yarışında yara aldı. Son 13 dakikayı, 10 kişi oynayan rakibi karşısında kazanamayan Tatangalar, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, lider Afyonspor'un 8 puan gerisinde yer aldı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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