 Son gözde Carlos – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Son gözde Carlos

    Son gözde Carlos

    Mehmet Ekici’nin yerine ‘10 numara’ arayan Fırtına Ganso’dan sonra Brezilyalı Carlos’u da listeye ekledi

    Takımdan ayrılması beklenen Mehmet Ekici'nin yerine yeni bir maestro arayan Trabzonspor, Ganso'dan sonra bir başka Brezilyalı oyuncu 'u da gündeme aldı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlık ve form durumunun incelendiği ve fiziksel olarak hazır görülmesi durumunda görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. Portekiz ekibi Braga'da üç sezon (72 maç/1 gol) oynadıktan sonra Al Ahli'ye transfer olan Luiz Carlos, sezon başında bu takımdan ayrılmıştı.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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