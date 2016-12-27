Castillo’dan öz eleştiri
“Benden beklentileri biliyorum ve şu ana dek kendimi gösteremedim”
F.Bahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından konuşan Trabzonsporlu Castillo, "Çok üzgünüz. Çok iyi hazırlanmıştık. 11'e 11 oynarken, domine eden bizdik. Maçın kırılma anına gelirsek, herkes farkındadır. Söyleyecek bir şey yok" dedi. Uyum sorunu ile ilgili konuşan Castillo, "Herkesin benden beklentisi var. Şu ana kadar yüzde yüzümü sahaya gösterdiğime inanmıyorum. Sahaya alışmaya çalışıyorum" diye konuştu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Castillo’dan öz eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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