Sahaya iki ayrı kadro ile çıkacak

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, kupada ve ligde 7 günde üst üste oynayacakları 3 maç için 2 ayrı kadroyu sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor. 22 ve 29 Aralık'ta kupada Kızılcabölükspor, 26 Aralık'ta da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Yanal'ın kupa ve lig için iki ayrı 11 üzerinde durduğu öğrenildi.