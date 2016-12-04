 Rakip Banvit – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Rakip

    Rakip Banvit
    Trabzonspor Medical Park, 9. haftasında bugün Bandırma'da Banvit ile karşılaşacak. Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Tek hedef maçı kazanmak.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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