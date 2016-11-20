 Mesaiye devam – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Mesaiye devam

    Mesaiye devam
    Fırtına, maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda rejenarasyon çalışması yapılıp, ayak tenisi oynandı. Yanal kafasındaki kadroyu da şekillendirmeye başladı. Hafta başından itibaren tüm futbolcuların bireysel performanslarını yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcının, formayı da bu performanslara göre vermesi bekleniyor.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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