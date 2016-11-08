Marin’in kaderi aynı
Bordo-mavili takımda geçen 29 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergileyemeyen Marin'in kaderi Olympiakos'ta da değişmedi. İlk hafta Olympiakos'un 6-1 kazandığı Veria maçında sergilediği oyun ve yaptığı 2 asistle büyüleyen Marin sonrasında yalnızca 3 resmi maçta görev alırken; kulübeye hapsoldu.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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