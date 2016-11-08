 Marin’in kaderi aynı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Marin’in kaderi aynı

    Marin’in kaderi aynı
    Bordo-mavili takımda geçen 29 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergileyemeyen Marin'in kaderi 'ta da değişmedi. İlk hafta Olympiakos'un 6-1 kazandığı Veria maçında sergilediği oyun ve yaptığı 2 asistle büyüleyen Marin sonrasında yalnızca 3 resmi maçta görev alırken; kulübeye hapsoldu.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marin’in kaderi aynı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.