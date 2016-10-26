Koridorda uyudu
Trabzonspor kafilesi, bugünkü maç için dün Çorum'a otobüsle gitti. Trabzon'dan öğle saatlerinde yola çıkan kafilede yer alan oyuncuların bazıları 5 saatlik yolculuk sırasında film izlemeyi tercih ederken, bazıları ise uyudu. Nijeryalı futbolcusu Onazi ise otobüsün koridoruna serdiği yorganın üzerinde uyuyunca, arkadaşları kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Koridorda uyudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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