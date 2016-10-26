 Koridorda uyudu – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Koridorda uyudu

    Koridorda uyudu
    kafilesi, bugünkü maç için dün Çorum'a otobüsle gitti. Trabzon'dan öğle saatlerinde yola çıkan kafilede yer alan oyuncuların bazıları 5 saatlik yolculuk sırasında film izlemeyi tercih ederken, bazıları ise uyudu. Nijeryalı futbolcusu Onazi ise otobüsün koridoruna serdiği yorganın üzerinde uyuyunca, arkadaşları kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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