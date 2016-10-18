 Cezalı Aytaç’ın yerine Okay 11’e – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Cezalı Aytaç’ın yerine Okay 11’e

    Cezalı Aytaç’ın yerine Okay 11’e

    'nin sakatlanması, Aytaç Kara'nın da gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmesi, orta sahada revizyonu gündeme getirdi.

    Ersun Yanal'ın maçında, Aytaç'ın yerine Okay Yokuşlu'yu ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. Onazi de yetişmezse, ön liberoda da değişiklik olacak. Bu arada Eskişehir'e kiralanan Ramazan Övüç, sosyal medya hesabından Trabzon'a destek mesajı yayınladı. Övüç, "İstanbul'a tek başına kafa tutan tek takım 'dur. Bulunduğu durumdan yine en güzel şekilde çıkacak da bu büyük camiadır. Allah Yardımcınız Olsun'' dedi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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