20 bin kombine cepte

Yönetim, Akyazı Stadı için koyduğu 25 bin kombine satış rakamına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Satışın rezerve edilenlerle birlikte şu anda 20 bin rakamına yaklaştığı ifade edildi. Sponsorlarla yapılan kampanyanlar sonrası kombine durumu 25 bine ulaşıyor.



AKYAZI'DA DÜN NE OLDU?

Önümüzdeki ay açılacak olan Akyazı Stadı'nda her gün yeni gelişmeler var. Arıtma tesisi ile doğalgaz tesisatı da tamam.