20 bin kombine cepte
Yönetim, Akyazı Stadı için koyduğu 25 bin kombine satış rakamına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Satışın rezerve edilenlerle birlikte şu anda 20 bin rakamına yaklaştığı ifade edildi. Sponsorlarla yapılan kampanyanlar sonrası kombine durumu 25 bine ulaşıyor.
AKYAZI'DA DÜN NE OLDU?
Önümüzdeki ay açılacak olan Akyazı Stadı'nda her gün yeni gelişmeler var. Arıtma tesisi ile doğalgaz tesisatı da tamam.
AKYAZI'DA DÜN NE OLDU?
Önümüzdeki ay açılacak olan Akyazı Stadı'nda her gün yeni gelişmeler var. Arıtma tesisi ile doğalgaz tesisatı da tamam.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
20 bin kombine cepte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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