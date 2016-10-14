 20 bin kombine cepte – Fotomaç – 14 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    20 bin kombine cepte

    20 bin kombine cepte
    Yönetim, Akyazı Stadı için koyduğu 25 bin kombine satış rakamına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Satışın rezerve edilenlerle birlikte şu anda 20 bin rakamına yaklaştığı ifade edildi. Sponsorlarla yapılan kampanyanlar sonrası kombine durumu 25 bine ulaşıyor.

    AKYAZI'DA DÜN NE OLDU?
    Önümüzdeki ay açılacak olan Akyazı Stadı'nda her gün yeni gelişmeler var. Arıtma tesisi ile doğalgaz tesisatı da tamam.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    20 bin kombine cepte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.