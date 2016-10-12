Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere iki idman gerçekleştirdi.
Sabah basına kapalı çalışan bordo-mavililerin, akşam ki antrenmanının ise ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.
Akhisar Belediyespor maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirilen Karadeniz ekibinin akşam yapılan antrenmanına, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Onazi, Durica, Suk, Abdulkadir ve Sheidaev katılmadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:04
- ManU'yu bırak Alanya'ya bak
Toplam 4
Yorum
Turgay iki macida alacagiz
- Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor
Toplam 2
Yorum
MEMDUH CENGİZ Slm. Artık üzmeyin milyonları, inanin bütün moralimiz sıfır oluyor maçtan sonra, yaşama hevesimiz sizsiniz, bize huzur verin, mutluluk verin, sevindirin bizi, seçelim sizi!.
- Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor
Toplam 5
Yorum
Rahib inshAllah hem Turkiye hem Azerbaycan katilir
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