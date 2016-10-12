 Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    , Akhisar'a hazırlanıyor

    Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Bordo-mavililer, Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere iki idman gerçekleştirdi.

    Sabah basına kapalı çalışan bordo-mavililerin, akşam ki antrenmanının ise ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

    maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirilen Karadeniz ekibinin akşam yapılan antrenmanına, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Onazi, Durica, Suk, Abdulkadir ve Sheidaev katılmadı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:04
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