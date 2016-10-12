Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere iki idman gerçekleştirdi.

Sabah basına kapalı çalışan bordo-mavililerin, akşam ki antrenmanının ise ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Akhisar Belediyespor maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirilen Karadeniz ekibinin akşam yapılan antrenmanına, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Onazi, Durica, Suk, Abdulkadir ve Sheidaev katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.