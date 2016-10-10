 Sorumluluk alın – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Sorumluluk alın

    Sorumluluk alın

    Geriye düştüğü maçları çeviremeyen Fırtına’da Yanal, tecrübeli isimlerden sahada inisiyatif almalarını istedi.

    Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybeden 'da en büyük eksik gol yediği maçlarda geri dönüş yapamaması olarak göze çarpmıştı. Ersun Yanal bu durumu yeni kurulan bir kadro olmalarına bağlarken, çözüm için düğmeye bastı. Milli arada bu yönde çalışmalar yapan tecrübeli hoca, böyle anlarda Mehmet Ekici gibi takımın deneyimli oyuncularının sorumluluk almalarını istedi. Yanal, milli takımdaki oyuncular döndükten sonra bu konuda daha detaylı bir görüşme yapacak.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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