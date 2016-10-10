Sorumluluk alın
Geriye düştüğü maçları çeviremeyen Fırtına’da Yanal, tecrübeli isimlerden sahada inisiyatif almalarını istedi.
Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybeden Trabzonspor'da en büyük eksik gol yediği maçlarda geri dönüş yapamaması olarak göze çarpmıştı. Ersun Yanal bu durumu yeni kurulan bir kadro olmalarına bağlarken, çözüm için düğmeye bastı. Milli arada bu yönde çalışmalar yapan tecrübeli hoca, böyle anlarda Mehmet Ekici gibi takımın deneyimli oyuncularının sorumluluk almalarını istedi. Yanal, milli takımdaki oyuncular döndükten sonra bu konuda daha detaylı bir görüşme yapacak.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Sorumluluk alın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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