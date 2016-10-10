Akyazı’ya öncelik
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, yeni stadın bağlantı yollarının yapımına öncelik verildiğini söyledi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentteki yatırım çalışmaları kapsamında yapımı süren Akyazı Stadı ile ilgili bilgi verdi. Gümrükçüoğlu, "Akyazı Stadı'nan tamamlanabilmesi için bütün gayretimizi sürdürüyoruz. Kanuni Bulvarı'nda da stadın giriş çıkış yollarına ağırlık veriliyor. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ve milletvekillerimiz konuyu takip ediyor" dedi.
SARAL'LA ENGEL KALMADI
Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Akhisar maçına gelmek isteyen tüm engelli taraftarların masraflarını karşılayacağını açıkladı. Bordo-mavili yönetici, twitter'dan yaptığı paylaşımda, engelli taraftarların ulaşım ve konaklama masraflarını karşılama sözü verdi.
SARAL'LA ENGEL KALMADI
Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Akhisar maçına gelmek isteyen tüm engelli taraftarların masraflarını karşılayacağını açıkladı. Bordo-mavili yönetici, twitter'dan yaptığı paylaşımda, engelli taraftarların ulaşım ve konaklama masraflarını karşılama sözü verdi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Akyazı’ya öncelik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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