 Akyazı’ya öncelik – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Akyazı’ya öncelik

    Akyazı’ya öncelik

    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, yeni stadın bağlantı yollarının yapımına öncelik verildiğini söyledi.

    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentteki yatırım çalışmaları kapsamında yapımı süren Akyazı Stadı ile ilgili bilgi verdi. Gümrükçüoğlu, "Akyazı Stadı'nan tamamlanabilmesi için bütün gayretimizi sürdürüyoruz. Kanuni Bulvarı'nda da stadın giriş çıkış yollarına ağırlık veriliyor. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ve milletvekillerimiz konuyu takip ediyor" dedi.

    SARAL'LA ENGEL KALMADI
    Akyazı Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Akhisar maçına gelmek isteyen tüm engelli taraftarların masraflarını karşılayacağını açıkladı. Bordo-mavili yönetici, twitter'dan yaptığı paylaşımda, engelli taraftarların ulaşım ve konaklama masraflarını karşılama sözü verdi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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