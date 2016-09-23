 32 günlük zafer – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    32 günlük zafer

    32 günlük zafer
    Fırtına, uzun bir sürenin ardından (32 gün) galip gelmenin sevincini yaşıyor. (Ardahan 6-0) Son olarak ligin ilk haftasında 20 Ağustos'ta 'yı 2-0 yenen bordo-mavililer, ardından Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor'a mağlup olmuştu

    MORAL KAZANDI
    Yerel basın, Ardahanspor'u 6-0 yenen 'un moral kazandığını yazdı. Karadeniz "Fırtına Ardahan'a patladı', Günebakış "Trabzon'a kupa morali", Taka "Fırtına'ya Konya öncesi moral!", Sonnokta "Yağmurla gelen Fırtına", İlkhaber "Trabzonspor Ballı rakibe gol yağdırdı", Ekspres "Sıklet farkı" başlıklarını attı.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:25
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