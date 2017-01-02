Avrupa’yı istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezonun ikinci yarısında alacakları iyi sonuçlarla, yeni sezonda da Avrupa kupalarına ön elemeden de olsa katılmak istediklerini belirtti.
BELEK'E GİDİYORLAR
Konyaspor devre arası hazırlıklarına yarın Belek'te başlayacak. Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız, Belek'te bulunan Cornella Diamond Hotel'de toplanacak" ifadeleri kullanıldı.
BELEK'E GİDİYORLAR
Konyaspor devre arası hazırlıklarına yarın Belek'te başlayacak. Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız, Belek'te bulunan Cornella Diamond Hotel'de toplanacak" ifadeleri kullanıldı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Avrupa’yı istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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