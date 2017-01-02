 Avrupa’yı istiyoruz – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Avrupa’yı istiyoruz

    Avrupa’yı istiyoruz
    Teknik Direktörü , sezonun ikinci yarısında alacakları iyi sonuçlarla, yeni sezonda da Avrupa kupalarına ön elemeden de olsa katılmak istediklerini belirtti.

    BELEK'E GİDİYORLAR
    Konyaspor devre arası hazırlıklarına yarın Belek'te başlayacak. Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız, Belek'te bulunan Cornella Diamond Hotel'de toplanacak" ifadeleri kullanıldı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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