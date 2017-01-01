Kaleye Rybka
Başkan Tankut, protokol imzaladıkları Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile 4 Ocak’ta resmi sözleşme yapacaklarını söyledi. 29 yaşındaki Sambacı Eduardo için de girişimler sürüyor.
Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzalarken, oyuncunun Antalya kampına katılacağı bildirildi. Kırmızılı-mavili kulübün başkanı Ferudun Tankut, Türkiye'ye davet ettiği 29 yaşındaki Ukraynalı kaleci ile Ankara'da görüştü. Olumlu geçen görüşmenin ardından Kardemir Karabükspor, Ukraynalı Rybka ile protokol imzaladı.
KALEMİZ SAĞLAMDA
Başkan Tankut, ikinci yarı öncesi kaleyi sağlama aldıklarını belirterek, "Çok önemli bir isim kadromuza dahil olacak. Bütün anlaşmaları yaptık. 4 Ocak itibariyle resmi sözleşme yapacağız. Rybka kampa gelecek. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Öte yandan Karadeniz temsilcisi, Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen ve eski Fenerbahçeli Alex'e benzetilen 29 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo için başkan Ferudun Tankut bizzat ilgileniyor. Oyuncu bir ara F.Bahçe'nin de transfer listesine girmişti.
KALEMİZ SAĞLAMDA
Başkan Tankut, ikinci yarı öncesi kaleyi sağlama aldıklarını belirterek, "Çok önemli bir isim kadromuza dahil olacak. Bütün anlaşmaları yaptık. 4 Ocak itibariyle resmi sözleşme yapacağız. Rybka kampa gelecek. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Öte yandan Karadeniz temsilcisi, Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen ve eski Fenerbahçeli Alex'e benzetilen 29 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo için başkan Ferudun Tankut bizzat ilgileniyor. Oyuncu bir ara F.Bahçe'nin de transfer listesine girmişti.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
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ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
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Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
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Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
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